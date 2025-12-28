logo pulso
Estado

Encuentran sin vida a joven que cayó al río Valles

El cuerpo de Amador Rubio Medina, de 18 años, fue encontrado en el río Valles tras días de intensa búsqueda.

Por Huasteca Hoy

Diciembre 28, 2025 12:09 p.m.
A
Encuentran sin vida a joven que cayó al río Valles

CIUDAD VALLES.Autoridades confirmaron que la mañana del domingo 28 de diciembre fue localizado el cuerpo sin vida de un joven de 18 años que había sido reportado como desaparecido en el río Valles desde la tarde del jueves 25 de diciembre.

El joven fue identificado como Amador Rubio Medina, originario de un municipio de la zona Media, pero se encontraba en Ciudad Valles porque fue contratado para el corte de caña, hacia la zona del ejido La Hincada.

De acuerdo con los reportes oficiales, el día del incidente se encontraba realizando actividades de pesca en las inmediaciones del rancho conocido como La Morita, entre los ejidos Estación 500, Crucitas y El Veladero, cuando presuntamente resbaló y cayó a una zona profunda del afluente, sin lograr salir a la superficie.

Tras el aviso al Sistema de Emergencias 9-1-1, se desplegó un operativo de búsqueda en el que participaron paramédicos de la Cruz Roja, personal de Protección Civil Municipal y Estatal, así como voluntarios y prestadores de servicios de la región. Las labores incluyeron recorridos por el cauce y la ribera del río.

Fue finalmente la mañana del domingo cuando el cuerpo del joven emergió a la superficie, lo que permitió a los rescatistas realizar las maniobras necesarias para su recuperación.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias legales correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal, a fin de realizar los estudios de ley y posteriormente entregarlo a sus familiares.

SLP

Huasteca Hoy

El cuerpo de Amador Rubio Medina, de 18 años, fue encontrado en el río Valles tras días de intensa búsqueda.

