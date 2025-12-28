Realizan rodeo pro Juguetón 2025

Matehuala.- El DIF Municipal llevó a cabo un rodeo y jaripeo con causa por el Juguetón 2025, en el cual el boleto de entrada era llevar un juguete en buenas condiciones, los juguetes recaudados serán regalados a niños de escasos recursos, el próximo Día de Reyes.

El evento charro con causa tuvo buenos resultados, ya que acudieron un gran número de personas, la entrada fue un juguete en buenas condiciones, que no fuera de pilas, ni tampoco un juguete bélico, los cuales serán entregados a niños y niñas de escasos recursos de comunidades de Matehuala, para que tengan un momento de alegría.

Hubo una gran respuesta de los matehualenses que acudieron a este gran rodeo donde además de dar un apoyo con un juguete, también se divirtieron en el rodeo y jaripeo.

Se sigue invitando a la población en general a acudir a realizar sus donaciones en el DIF Municipal, donde están recibiendo juguetes en un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde, recordando que no deben ser juguetes bélicos, ni tampoco de pilas, mientras más juguete se logren recaudar serán más niños los que harán felices.

