Entra a batey primera carga de caña en IPA

CIUDAD VALLES.- Hacen las primeras pruebas sobre el batey los camiones repletos de caña en el Ingenio Plan de Ayala, el inicio oficial de la molienda sigue siendo este lunes 15 de diciembre.

Los primeros camiones subieron al batey que pesa y calcula la carga de caña de los vehículos, para comenzar a entregar las gramíneas que serán las pruebas finales antes del arranque oficial de la zafra 2025-2026, en la que se tiene calculado moler más de 1 millón de toneladas de caña, contrario a las más de 700 mil toneladas del ciclo pasado y que significaron una debacle económica para los cañeros y la región.

El pronóstico del Comité Cañero es que a mediados del año que entra termine el ciclo, aunque todavía no ha quedado resuelto el otro escollo de la economía cañera, que es un precio que dé mayores márgenes de ganancia a los agricultores.