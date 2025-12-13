logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Entra a batey primera carga de caña en IPA

El inicio de molienda sigue siendo este lunes

Por Redacción

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Entra a batey primera carga de caña en IPA

CIUDAD VALLES.- Hacen las primeras pruebas sobre el batey los camiones repletos de caña en el Ingenio Plan de Ayala, el inicio oficial de la molienda sigue siendo este lunes 15 de diciembre.

Los primeros camiones subieron al batey que pesa y calcula la carga de caña de los vehículos, para comenzar a entregar las gramíneas que serán las pruebas finales antes del arranque oficial de la zafra 2025-2026, en la que se tiene calculado moler más de 1 millón de toneladas de caña, contrario a las más de 700 mil toneladas del ciclo pasado y que significaron una debacle económica para los cañeros y la región.

El pronóstico del Comité Cañero es que a mediados del año que entra termine el ciclo, aunque todavía no ha quedado resuelto el otro escollo de la economía cañera, que es un precio que dé mayores márgenes de ganancia a los agricultores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ecología investiga basurero clandestino en fraccionamiento Los Naranjos
Ecología investiga basurero clandestino en fraccionamiento Los Naranjos

Ecología investiga basurero clandestino en fraccionamiento Los Naranjos

SLP

Redacción

Autoridades ambientales analizan denuncias por tiradero ilegal en área comunal.

Regresan las noches templadas de devoción guadalupana a Ciudad Valles
Regresan las noches templadas de devoción guadalupana a Ciudad Valles

Regresan las noches templadas de devoción guadalupana a Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Más de mil fieles acudieron a la Catedral para retomar la tradición guadalupana.

PT abre casa de afiliación en Valles y rechaza ser partido satélite
PT abre casa de afiliación en Valles y rechaza ser partido satélite

PT abre casa de afiliación en Valles y rechaza ser partido satélite

SLP

Huasteca Hoy

El Partido del Trabajo prevé competir en los 59 municipios.

Jóvenes pueden participar para ser reina de paisano
Jóvenes pueden participar para ser reina de paisano

Jóvenes pueden participar para ser reina de paisano

SLP

Carmen Hernández