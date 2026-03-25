Entregan apoyos a los ganaderos

CIUDAD VALLES.- Ahora incluyó el Ayuntamiento como beneficiarios de Proyectos Productivos (PP) a miembros de la Unión Ganadera.

Ayer por la mañana, el alcalde de Valles David Medina Salazar, junto a la directora de PP, Yenifer Ordóñez Vázquez entregaron equipos de trabajo para el campo y enseres para negocios, así como remolques con valor de 80 mil pesos cada uno a los que solicitaron el apoyo, mediante una cuenta conjunta de adquisición.

De acuerdo con los datos oficiales, se repartieron 6 millones de pesos, entre un aproximado de 600 personas y por primera vez, personas pertenecientes a la agrupación ganadera de toda la región están dentro de los beneficiarios.