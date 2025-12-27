Entregan cenas navideñas y regalos

RIOVERDE.- Todo un éxito resultó el Programa Noche Buena, fueron repartidas 100 cenas navideñas y 200 bolsas de dulces en varias comunidades a personas de escasos recursos.

El comandante de Seguridad Pública Municipal Zimry Hernández, dio a conocer que se sigue con las campañas a favor de las familias más vulnerables, en esta ocasión regalaron cenas navideñas para que tuvieran una Noche buena exquisita.

El 24 de diciembre, día Navidad se hizo feliz a varias familias en situación vulnerable, se les entregó un alimento para que pudieran disfrutar la cena de nochebuena.

Se entregaron 100 cenas navideñas, 200 bolsitas de dulces y 100 juguetitos a los niños de escasos recursos, los que felices los recibieron para alegrarles la Navidad a los pequeños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mencionó que se hizo feliz a 100 familias gracias a la solidaridad de funcionarios, paisanos y población en general.