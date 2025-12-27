logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Fotogalería

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Entregan cenas navideñas y regalos

Se hizo felices a familias de escasos recursos

Por Carmen Hernández

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Entregan cenas navideñas y regalos

RIOVERDE.- Todo un éxito resultó el Programa Noche Buena, fueron repartidas 100 cenas navideñas y 200 bolsas de dulces en varias comunidades a personas de escasos recursos. 

El comandante de Seguridad Pública Municipal Zimry Hernández, dio a conocer que se sigue con las campañas a favor de las familias más vulnerables, en esta ocasión regalaron cenas navideñas para que tuvieran una Noche buena exquisita.  

El 24 de diciembre, día Navidad se hizo feliz a varias familias en situación vulnerable, se les entregó un alimento para que pudieran disfrutar la cena de nochebuena.  

Se entregaron 100 cenas navideñas, 200 bolsitas de dulces y 100 juguetitos a los niños de escasos recursos, los que felices los recibieron para alegrarles la Navidad a los pequeños.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Mencionó que se hizo feliz a 100 familias gracias a la solidaridad de funcionarios, paisanos y población en general. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Seduvop reporta avance superior al 90% en camino a San Pedro de las Anonas
Seduvop reporta avance superior al 90% en camino a San Pedro de las Anonas

Seduvop reporta avance superior al 90% en camino a San Pedro de las Anonas

SLP

Redacción

La dependencia estatal asegura que la obra en Aquismón está en su etapa final.

Aumenta precio de tortilla un 8%
Aumenta precio de tortilla un 8%

Aumenta precio de tortilla un 8%

SLP

Redacción

Argumentan tortilleros que desde 2023 no había tenido alza

Llaman bomberos a quemar pirotecnia con responsabilidad
Llaman bomberos a quemar pirotecnia con responsabilidad

Llaman bomberos a quemar pirotecnia con responsabilidad

SLP

Jesús Vázquez

Cena navideña, con costo de 2mil a 2,500
Cena navideña, con costo de 2mil a 2,500

Cena navideña, con costo de 2mil a 2,500

SLP

Redacción