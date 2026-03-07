logo pulso
Entregan patrullas a Policía Municipal

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Entregó 11 nuevas patrullas y ocho moto patrullas el Ayuntamiento a través del Ramo 33, esta mañana a la corporación policiaca municipal, con éstas suman 30 las de la fuerza local.

Esta tarde fueron presentadas a medios de comunicación 11 nuevas camionetas tipo Ram que serán usadas como patrullas en Valles y ocho motocicletas Honda que recorrerán el municipio en vigilancia, debido a una aportación que no dieron a conocer pero que surge del Ramo 33.

El adicional fue que una de las camionetas será destinada para la Instancia Municipal de la Mujer, a cargo de Rebeca Terán Guevara y otra más será para que los inspectores de Ecología puedan hacer visitas de inspección o sanción.

La presentación de los vehículos fue hecha a las afueras de la Presidencia Municipal, donde estuvo bloqueada la calle Juárez durante casi cuatro horas para preparar el acto protocolario.

