Estado

Entregan Premio Mpal. de la Juventud

Por Jesús Vázquez

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Entregan Premio Mpal. de la Juventud

MATEHUALA.- Se llevó a cabo la entrega del Premio Municipal de la Juventud  2025 en diferentes ámbitos, donde a cada uno de los ganadores se les entregó dinero en efectivo y se les felicitó por el gran trabajo que están haciendo.

En la categoría deporte, la ganadora fue Kamila de León Degollado; en la categoría académico, el ganador fue Gabriel Iván Ramírez Coronado; en cultura y arte el ganador fue Axel Uriel Ortiz Leija; en ciencia y tecnología la ganadora fue Paola Rodríguez Rodríguez; en innovación y emprendimiento el ganador fue Axel Henry Cortés Páez, y en compromiso social, Leslie Mariana Montoya.

La Instancia de la Juventud de Matehuala fue quien llevó a cabo la convocatoria de los Premios de la Juventud 2025, donde tuvieron una buena respuesta por parte de los jóvenes en las diferentes categorías, por lo que para ellos fue muy difícil escoger tan solo un ganador de cada categoría, pero continúan invitando a los jóvenes a prepararse para los Premios de la Juventud 2026, realizando los diferentes proyectos.

Este tipo de actividades son para reconocer el talento, esfuerzo y compromiso de las y los jóvenes que con su trabajo ponen en alto el nombre de Matehuala, pues en la actualidad muchos jóvenes han logrado destacar en eventos nacionales e internacionales, y gracias a las actividades que realizan se mantienen lejos de la delincuencia y adicciones. 

