Equiparán a policías municipales
RIOVERDE.- Se fortalecerá la Dirección de la Guardia Civil Municipal, se suman más comandantes y se adquirirán 4 unidades. El presidente municipal dio a conocer que están muy contentos con los avances que se están realizando en la corporación policiaca.
Agregó el edil, que se aumentará el sueldo a los oficiales, aunado a ello se sumará más personal como el comandante Trejo.
El alcalde hizo hincapié que se adquirirá una patrulla blindada, 2 Pick up, así como una patrulla cerrada, si lo permite la Federación, finalizó.
