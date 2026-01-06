logo pulso
Estado

Equiparán a policías municipales

Por Carmen Hernández

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Equiparán a policías municipales

RIOVERDE.- Se fortalecerá la Dirección de la Guardia Civil Municipal, se suman más comandantes y se adquirirán 4 unidades.  El presidente municipal dio a conocer que están muy contentos con los avances que se están realizando en la corporación policiaca. 

Agregó el edil, que se aumentará el sueldo a los oficiales, aunado a ello se sumará más personal como el comandante Trejo. 

El alcalde hizo hincapié que se adquirirá una patrulla blindada, 2 Pick up, así como una patrulla cerrada, si lo permite la Federación, finalizó. 

    Motociclista se impacta contra urbano
    SLP

    Redacción

    Alcantarilla sin tapa, una trampa peligrosa
    SLP

    Jesús Vázquez

    Mañana, Caravana Siguiendo la Estrella, darán rosca y atole
    SLP

    Carmen Hernández

    Recorrerá varias calles, con carros alegóricos, para terminar en la plaza principal y partir mega rosca

    Peluquería la Michoacana, una tradición
    SLP

    Jesús Vázquez