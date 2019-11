Es la terapia física lo más demandado en UBR de Cedral

Cedral.- De los servicios que presta la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) el de mayor demanda es la terapia física.

El responsable de la unidad, Ulises Javier Flores Hernández, informó que esta institución atiende no solo a personas de esta ciudad, sino también a las de comunidades que están muy distantes de la cabecera municipal. "Contamos con una unidad para el traslado y por ello no se cobra ningún centavo, es un servicio que les prestamos en el sentido de que son personas de escasos recursos y de personas de avanzada edad que no tan fácilmente se pueden mover", señaló el funcionario municipal.

El registro de atención a usuarios es de 20 a 25 personas diarias las que reciben la atención de terapia física, rehabilitación, además de psicología, que está a cargo de la psicóloga Ana Teresa García. "Contamos con dos terapistas Martín Villanueva Rangel y María Elena Ortiz".

Dijo que el servicio es de las ocho de la mañana a las tres de la tarde de lunes a viernes y cada quince días viene una médica especialista en rehabilitación, Andrea García Carmona a atender a pacientes. "Muchos no tiene el recurso para acudir con un especialista a otra ciudad", concluyó.