Escasean antigripales en clínicas oficiales

Matehuala.- Debido a que muchas personas están sufriendo enfermedades respiratorias sobre todo gripa, en las clínicas del municipio han empezado a escasear los antigripales, por la gran demanda que se requiere en esta temporada. Derechohabientes del IMSS así como personas que acuden a los centros de salud, han reportado que hay muchos niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que acuden a consulta médica por malestares respiratorias como gripe, esto ha provocado que también se incremente la demanda de este tipo de medicamentos, por lo que muchos se han agotado, y tienen que comprar por su cuenta los medicamentos para mejorar su estado de salud.

Esta temporada ha provocado que haya desabasto de medicamentos para la gripa en las clínicas, pero también ha alcanzado a las farmacias, pues esta es la temporada alta para este tipo de medicamentos.

El año pasado ocurrió algo similar al no haber medicamento en las clínicas, la gente empezó a comprar en farmacias, donde incluso en las farmacias se agotaron los medicamentos sobre todo los antibióticos para enfermedades respiratorias, se espera que este año no ocurra lo mismo y empiece a reducirse el número de pacientes con enfermedades respiratorias.