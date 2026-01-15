logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Escasean antigripales en clínicas oficiales

Por Jesús Vázquez

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Escasean antigripales en clínicas oficiales

Matehuala.- Debido a que muchas personas están sufriendo enfermedades respiratorias sobre todo gripa, en las clínicas del municipio han empezado a escasear los antigripales, por la gran demanda que se requiere en esta temporada. Derechohabientes del IMSS así como personas que acuden a los centros de salud, han reportado que hay muchos niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que acuden a consulta médica por malestares respiratorias como gripe, esto ha provocado que también se incremente la demanda de este tipo de medicamentos, por lo que muchos se han agotado, y tienen que comprar por su cuenta los medicamentos para mejorar su estado de salud.

 Esta temporada ha provocado que haya desabasto de medicamentos para la gripa en las clínicas, pero también ha alcanzado a las farmacias, pues esta es la temporada alta para este tipo de medicamentos. 

El año pasado ocurrió algo similar al no haber medicamento en las clínicas, la gente empezó a comprar en farmacias, donde incluso en las farmacias se agotaron los medicamentos sobre todo los antibióticos para enfermedades respiratorias, se espera que este año no ocurra lo mismo y empiece a reducirse el número de pacientes con enfermedades respiratorias. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Exigen retirar a vendedores foráneos de la T. Estévez
    Exigen retirar a vendedores foráneos de la T. Estévez

    Exigen retirar a vendedores foráneos de la T. Estévez

    SLP

    Jesús Vázquez

    Reportan exceso de carga en los camiones cañeros
    Reportan exceso de carga en los camiones cañeros

    Reportan exceso de carga en los camiones cañeros

    SLP

    Redacción

    Automovilistas llaman la atención en esta situación evidente sobre la carretera

    Se reúnen por avances de proyecto hospitalario
    Se reúnen por avances de proyecto hospitalario

    Se reúnen por avances de proyecto hospitalario

    SLP

    Redacción

    Sigue investigación de niño abandonado
    Sigue investigación de niño abandonado

    Sigue investigación de niño abandonado

    SLP

    Redacción