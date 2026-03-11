Esperan afluencia turística en parajes

RIOVERDE.- Parajes se preparan para recibir a turistas en vacaciones de Semana Santa, por lo que Servicios Municipales instalarán contenedores en dichos sitios.

La directora Elsa Maldonado dio a conocer que se espera una gran afluencia de turistas en los parajes de la región no sólo de México, sino de otros países, e hizo énfasis que se colocarán contenedores en la Media Luna, San Sebastián, Peroles, Alamitos y las Grutas del Ángel, Catedral, las más visitadas en esta temporada.

Indicó que en estas vacaciones se espera recolectar 3 toneladas extras de desechos, sin embargo se hace un llamado a la población en general para que mantenga los lugares limpios y no dejar la basura dispersada por doquier, finalizó la funcionaria municipal.