Esperan mejoren las ventas de carne

Rioverde.- Comerciantes esperan un repunte en las ventas de un 50% el fin de semana, por las carnes asadas que realizan algunas familias para festejar estos días.

Luce Castro dio a conocer que se han mantenido las ventas a la baja, hay familias que optan por productos alternativos como pescado, camarón, estos últimos han sido incorporados al negocio, para obtener ganancias durante esta temporada.

Hizo hincapié que hay familias que se abstienen de consumir carnes rojas, sin embargo, las ventas se han mantenido, aunque un poco bajas.

Se espera un incremento en las ventas de un 50%, para el fin de semana con la llegada de los turistas, sobre todo que es común que consuman las carnes asadas.

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Añadió que el chorizo especial tiene un costo de 160 pesos el kilogramo, carne para asar 180, chuleta de res 260 y bistec 260, son piezas finas y suaves.