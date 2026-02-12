logo pulso
Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Estado

Esperan repunte de ventas de pescados y mariscos

Por Carmen Hernández

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Esperan repunte de ventas de pescados y mariscos

RIOVERDE.- Comerciantes esperan un incremento en sus ventas en pescados y mariscos en la próxima temporada de Cuaresma de un 30 por ciento o más.

Negocios de venta de productos marinos admiten que vienen de una mala racha, ya que han tenido bajas ventas, pero esperan mejoren sus condiciones en la Cuaresma, donde el consumo de pescados y mariscos es tradicional, por las carnes rojas.  

Señalaron que llegó la temporada buena y por ende esperan un aumento en las ventas, que mejore las condiciones de sus negocios. 

Mencionaron que los productos marinos provienen de Tampico, son de excelente calidad y los precios se han mantenido a fin de no afectar la economía familiar.  

Reconocen que en temporada baja venden otros productos como tostadas, pollo y salsas, para tratar de por lo menos sacar los recursos necesarios para cubrir los gastos y mantener el negocio firme, aunque con mínimas ganancias.

