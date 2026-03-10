Esperan repunten ventas de pescado

RIOVERDE.- En esta cuaresma comerciantes de productos marinos esperan un incremento de un 40% en la venta de pescados y mariscos, los precios se mantienen para evitar dañar los bolsillos de las familias.

José Luis Castillo de la Pescadería Playa Azul, dio a conocer que los precios se han mantenido desde el año pasado, por lo que obtienen mínimas ganancias, para subsistir.

Se espera un aumento en las ventas de un 40 por ciento en esta temporada de cuaresma, el filete de tilapia tiene un costo desde 160 pesos el kilo.

Refiere que los productos que venden provienen de Tampico.

Señaló que esta es la temporada buena, dado que no les ha ido muy bien en meses pasados. Puntualizó que antes de adquirir el producto es necesario revisar la textura, la escama, que esté bien adherida al pescado y que esté en buenas condiciones.