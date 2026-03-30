Este lunes, La Subida sin luz por mantenimiento

CIUDAD VALLES.-Este lunes 30 de marzo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspenderá la luz en el Ejido La Subida por temas de mantenimiento.

Durante este lunes, uno de los ejidos más poblados de la Zona Tének (que tiene 18 mil habitantes) no tendrá energía eléctrica, con el agregado de que este lugar y la entrada al mismo no podrá tener energía de 10 de la mañana a las cuatro de la tarde.

Este apagón corresponde a los trabajos de mantenimiento de la Comisión que ha estado haciendo en diferentes sectores de Valles, en los que han hecho labor de poda o de reordenamiento de líneas en lugares con muchos problemas de apagones.