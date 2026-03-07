Evalúan trabajo de personal en el Ayuntamiento

Ciudad Fernández.- Desde que inició la actual administración sólo se han registrado 2 cambios de directores, pero ahora se está evaluando el trabajo del personal y no se descarta haya más movimientos en la administración municipal.

El Oficial Mayor Vicente Perales Rojas, dijo que la administración ha caminado bien, por lo que no ha habido la necesidad de cambios, solo 2, el de Educación donde fungió como titular Aracely Martínez, quien fue sustituida por Adolfo Pecina.

Así como en la Oficial del Registro Civil de Atotonilco, que estaba a cargo de Guadalupe Hernández, quien renunció por cuestiones personales, la dirección está acéfala y se está buscando la persona que tomaría su cargo.

Actualmente el presidente municipal Rodolfo Loredo Hernández, está valorando el trabajo de cada director, por lo que no descarta que pudieran darse algunos cambios en la administración municipal.

