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Exhibe Voz y Dignidad indiferencia de la FGE

Hay carpetas de personas desaparecidas perdidas, o traspapeladas

Por Redacción

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Exhibe Voz y Dignidad indiferencia de la FGE

CIUDAD VALLES.- Exhibe reunión de Voz y Dignidad por los Nuestros (VDPN) indiferencia y desorden de la Fiscalía General del Estado que ha "perdido" carpetas de personas desaparecidas o simplemente las tiene traspapeladas.

Tanto Edith Pérez Rodríguez como Guadalupe Mendiola Acosta, representantes de VDPN coincidieron en que la reunión de su grupo y gente de la Fiscalía General del Estado o de la Unidad para la Atención de Desaparecidos en el salón Majestic del Norte Residencial, demostró que hay un desorden en los procesos de investigación, porque no encontraron físicamente las carpetas de Investigación de personas que tienen tres y hasta cinco años desaparecidas. 

Edith Pérez dijo que la máxima responsable de los atrasos es la fiscal del Estado, María Manuela García Cázares, porque ignoró las peticiones de que se hicieran estas reuniones de información desde hace tres años, además de que se ha convertido en una "dama de compañía" del Gobierno del Estado (asumiendo que dejó sus labores para volverse comparsa del actual régimen).

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