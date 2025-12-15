Exhortan a vacunarse contra la Influenza

CIUDAD VALLES.- El Gobierno federal recomienda la vacunación a todos en general, tras la aparición del primer caso de Influenza H3N2. En la Huasteca norte ha habido renuencia a aplicarse el biológico para prevenir esta enfermedad.

La Secretaría de Salud dio a conocer que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) ha confirmado el primer caso de influenza A H3N2 subclado K y luego matiza con que el paciente (no explica de qué parte del país es habitante) "respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra recuperado".

Luego más abajo, el texto prosigue: "La Secretaría de Salud exhorta a la población a acudir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente contra Influenza, Covid-19 o neumococo".