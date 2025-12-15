Exigen reparar alumbrado público de la calle Hidalgo

CIUDAD VALLES.- Que no pongan adornos, pero mínimo que haya alumbrado, piden comerciantes de la calle Hidalgo a las autoridades municipales.

Comerciantes de la calle Hidalgo, una de las más importantes del comercio local, han expresado su descontento por la falta de iluminación de algunas lámparas que se encuentran descompuestas desde hace tiempo y, a pesar de que se ha emitido la queja, el Departamento de Alumbrado, que es responsabilidad de Daniel Berrones Pérez, no ha reparado las luminarias y siguen a oscuras en algunas zonas de la zona centro.

Lo que parece extraño para los quejosos es que, en plena calle Hidalgo ocurra tal cosa, porque, aunque la luz de los locales comerciales hace que el lugar no esté oscuro, sin embargo, se trata de la calle más transitada en estos días de consumo comercial intenso.