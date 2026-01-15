Exponen condiciones para la elección de jueces auxiliares

CIUDAD VALLES.- Dan a conocer convocatoria para elección de jueces auxiliares en Valles, ningún funcionario podrá participar, advierte secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán.

El funcionario, así como el director de Atención al Campo, José Antonio Torres, estuvieron en una rueda de prensa en la que se dio a conocer la convocatoria para participar para el cargo de juez auxiliar en una de las 102 comunidades y ejidos que hay en Ciudad Valles.

Entre las condiciones que hay se prohíbe la participación de funcionarios públicos y habrá paridad de género en los procesos de cada poblado, es decir, si actualmente hay una mujer de juez, entonces tendrán que elegir hombre para este próximo periodo y viceversa.