logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Exponen condiciones para la elección de jueces auxiliares

No podrán participar funcionarios públicos, habrá paridad de género

Por Redacción

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Exponen condiciones para la elección de jueces auxiliares

CIUDAD VALLES.- Dan a conocer convocatoria para elección de jueces auxiliares en Valles, ningún funcionario podrá participar, advierte secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán.

El funcionario, así como el director de Atención al Campo, José Antonio Torres, estuvieron en una rueda de prensa en la que se dio a conocer la convocatoria para participar para el cargo de juez auxiliar en una de las 102 comunidades y ejidos que hay en Ciudad Valles.

Entre las condiciones que hay se prohíbe la participación de funcionarios públicos y habrá paridad de género en los procesos de cada poblado, es decir, si actualmente hay una mujer de juez, entonces tendrán que elegir hombre para este próximo periodo y viceversa.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Exigen retirar a vendedores foráneos de la T. Estévez
    Exigen retirar a vendedores foráneos de la T. Estévez

    Exigen retirar a vendedores foráneos de la T. Estévez

    SLP

    Jesús Vázquez

    Reportan exceso de carga en los camiones cañeros
    Reportan exceso de carga en los camiones cañeros

    Reportan exceso de carga en los camiones cañeros

    SLP

    Redacción

    Automovilistas llaman la atención en esta situación evidente sobre la carretera

    Se reúnen por avances de proyecto hospitalario
    Se reúnen por avances de proyecto hospitalario

    Se reúnen por avances de proyecto hospitalario

    SLP

    Redacción

    Sigue investigación de niño abandonado
    Sigue investigación de niño abandonado

    Sigue investigación de niño abandonado

    SLP

    Redacción