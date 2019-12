Fallece de un paro cardíaco el cañero Rogelio Contreras

CIUDAD VALLES.- Rogelio Contreras Álvarez, hermano mayor de Luis Ángel Contreras Malibrán (ex presidente del PAN, ex director de DAPAS) y de César Augusto Contreras (titular del CEEPAC, ex coordinador de Gobierno del Estado en la Huasteca) falleció de un infarto la madrugada de este día, dejando un recorrido de administración en la industria azucarera y en la producción agrícola.

Rogelio Contreras Álvarez estuvo en la industria azucarera, ya que fue gerente de dos factorías de este tipo y fue tesorero del Ayuntamiento de Ciudad Valles en el trienio de Miguel Romero Ruiz Esparza, en la década del ochenta del siglo pasado.

El hijo mayor del antiguo líder cañero, Primitivo Contreras, contaba con 78 años de edad, produjo caña en la zona de influencia del Ingenio Plan de San Luis, además fue asesor de Salvador Esquer Apodaca, uno de los líderes de centrales obreras y campesinas más grandes de Latinoamérica.

El líder y gerente empresarial es una de las personas que más influyó en las decisiones del mundo cañero en los años setenta del siglo pasado.