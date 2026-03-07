Familias claman porque llueva

MATEHUALA.- Ante la falta de lluvia en varias comunidades del municipio los lugares están llenos de tierra y de yerba seca, lo que está provocando problemas de salud como alergias y respiratorios.

Ante la sequía que se enfrenta en algunas comunidades e inclusive las calles de la ciudad, que están llenas de tierra, los fuertes vientos provocan tolvaneras que se meten a las casas e inclusive dañan a las personas provocándoles problemas respiratorios, más los que sufren algunos problemas como alergias, mucha gente se ha unido en oración para pedir que llueva, pero las lluvias no caen en la zona Altiplano.

La falta de lluvia también ha provocado que haya mucha yerba seca, luego gente quema basura en lotes baldíos y comunidades, esto ha provocado que se salga de control el fuego y que se expanda rápidamente e inclusiva ha llegado hasta dañar cerros donde la gente hace fogatas.

Por lo que se pide que ante estas condiciones de clima seco la gente no queme basura ni haga fogata en cerros.

Por otra parte, se han pronosticado lluvias desde el jueves, pero solo cayeron unas cuantas gotas y no llovió como se esperaba.

Aún se tienen pronósticos de que en estos días llueva para calmar el aterradero de la ciudad, ya que al pasar por algunos lugares carros, motocicletas o bicicletas dejan mucha polvareda que se mete hasta el interior de las casas.