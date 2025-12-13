logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Feligreses cantan las mañanitas a la Guadalupana

Por Jesús Vázquez

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Feligreses cantan las mañanitas a la Guadalupana

Matehuala.- Feligreses con gran devoción y alegría le cantaron las mañanitas a la Virgen de Guadalupe acompañados de un mariachi, una tradición que cada año realizan en honor de la Virgen Morena.

Las mañanitas es una tradición que año con año se lleva a cabo en el Santuario de Guadalupe, donde cientos de feligreses acuden a cantarle en el Santuario de Guadalupe a la también llamada madre de los mexicanos, y agradecerle en su día todas las bendiciones que les ha dado.

Anteriormente las mañanitas las cantaban a primera hora del 12 de diciembre, sin embargo, debido a la inseguridad que se vive en la actualidad ya las cantan a las 10 de la noche del 11 de diciembre, para que al terminar las personas puedan regresar a sus casas sin ningún problema.

Además de las tradicionales mañanitas, varios artistas matehualenses acudieron a cantarle varias melodías a la Santísima Virgen de Guadalupe, Luis Verastegui, el coro del Santuario de Guadalupe, entre muchos otros cantantes locales 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A pesar del fuerte frío que se resintió, los feligreses no le fallaron a la Virgen de Guadalupe y fueron a cantarle. 

Desde las seis de la mañana estuvieron llegando músicos a cantarle a la Santísima Virgen de Guadalupe.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ecología investiga basurero clandestino en fraccionamiento Los Naranjos
Ecología investiga basurero clandestino en fraccionamiento Los Naranjos

Ecología investiga basurero clandestino en fraccionamiento Los Naranjos

SLP

Redacción

Autoridades ambientales analizan denuncias por tiradero ilegal en área comunal.

Regresan las noches templadas de devoción guadalupana a Ciudad Valles
Regresan las noches templadas de devoción guadalupana a Ciudad Valles

Regresan las noches templadas de devoción guadalupana a Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Más de mil fieles acudieron a la Catedral para retomar la tradición guadalupana.

PT abre casa de afiliación en Valles y rechaza ser partido satélite
PT abre casa de afiliación en Valles y rechaza ser partido satélite

PT abre casa de afiliación en Valles y rechaza ser partido satélite

SLP

Huasteca Hoy

El Partido del Trabajo prevé competir en los 59 municipios.

Jóvenes pueden participar para ser reina de paisano
Jóvenes pueden participar para ser reina de paisano

Jóvenes pueden participar para ser reina de paisano

SLP

Carmen Hernández