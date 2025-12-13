Feligreses cantan las mañanitas a la Guadalupana
Matehuala.- Feligreses con gran devoción y alegría le cantaron las mañanitas a la Virgen de Guadalupe acompañados de un mariachi, una tradición que cada año realizan en honor de la Virgen Morena.
Las mañanitas es una tradición que año con año se lleva a cabo en el Santuario de Guadalupe, donde cientos de feligreses acuden a cantarle en el Santuario de Guadalupe a la también llamada madre de los mexicanos, y agradecerle en su día todas las bendiciones que les ha dado.
Anteriormente las mañanitas las cantaban a primera hora del 12 de diciembre, sin embargo, debido a la inseguridad que se vive en la actualidad ya las cantan a las 10 de la noche del 11 de diciembre, para que al terminar las personas puedan regresar a sus casas sin ningún problema.
Además de las tradicionales mañanitas, varios artistas matehualenses acudieron a cantarle varias melodías a la Santísima Virgen de Guadalupe, Luis Verastegui, el coro del Santuario de Guadalupe, entre muchos otros cantantes locales
A pesar del fuerte frío que se resintió, los feligreses no le fallaron a la Virgen de Guadalupe y fueron a cantarle.
Desde las seis de la mañana estuvieron llegando músicos a cantarle a la Santísima Virgen de Guadalupe.
