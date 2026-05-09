Festejan a mamás en las escuelas

Matehuala.- Las escuelas adelantaron el festejo de las madres de familia ya que este año el 10 de mayo es este domingo y ese día no hay clases. Las escuelas se llenaron de flores, poemas, canciones, bailables y mucha alegría para celebrar a la madre, el tesoro más grande que tiene un ser humano.

En las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria se tuvo un cambio de actividades para celebrar el Día de las Madres, en vez de las clases normales, se realizó el tradicional festival, donde había niños caracterizados con trajes muy especiales para presentar a sus mamás muy bonitos bailables folclóricos, modernos, poesías e inclusive hubo niños que les cantaron a sus mamás.

En algunas escuelas declamaron el clásico poema "Mamá, soy Paquito", el cual trata la historia de un niño huérfano que va a llorar a la tumba de su madre y a explicarle todo lo que está sufriendo desde que ella partió de este mundo.

Las mamás se llenaron de alegría al acudir a los festivales y ver los diferentes espectáculos artísticos que realizaron sus hijos.

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Además, para festejarlas, en las escuelas les ofrecieron un delicioso platillo, agua, refresco y en algunas hasta nieve, dado el fuerte calor que se está presentando en la región.