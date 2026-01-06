Festejan al Señor de Matehuala

Matehuala.- Este 6 de enero se llevan a cabo las fiestas del señor de Matehuala, quien es el santo patrono de esta ciudad y para conmemorarlo se oficiará una misa especial a las 12 del día en la Catedral presidida por Monseñor Margarito Salazar Cárdenas, quien estará acompañado de los sacerdotes de las distintas parroquias de la ciudad.

Es el día de la fiesta mayor de los matehualenses que son de la fe católica, y para celebrar al patrono de la ciudad se ha estado llevando a cabo un novenario de misas, donde han tenido una excelente respuesta, pues han acudido peregrinaciones de toda la ciudad, e inclusive la de los paisanos que son matehualenses que radican en la Unión Americana pero cada año vienen a Matehuala y le dan las gracias al patrono de la ciudad por las bendiciones que les ha dado.

Dentro de las peregrinaciones también se han llevado algunas de los comerciantes de la ciudad como el mercado Arista, los comerciantes ambulantes, catecismos, colegios católicos, diferentes colonias, la de la Policía Municipal, una cabalgata y muchas más.

Cabe hacer mención que anteriormente la imagen del Señor de Matehuala salía a recorrer todas las parroquias, sin embargo, dado que es una imagen antigua se tiene un la réplica, y fue la réplica del Señor de Matehuala la que a lo largo de estos días estuvo recorriendo todas las parroquias de la ciudad para que los ciudadanos se acerquen y puedan agradecerle; finalmente se invita a los feligreses a acudir a esta gran celebración eucarística en honor al Señor de Matehuala.

