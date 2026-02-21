Festejarán los Bomberos su 45 aniversario

Matehuala.- El comandante del Cuerpo de Bomberos, Manuel Mauricio Flores Morales dio a conocer que esta corporación llevará acabo una semana conmemorativa por el 45 aniversario de esta corporación en Matehuala, la cual se realizará del 23 de febrero al 1 de marzo.

Estarán realizando diversas actividades para conmemorar el 45 aniversario, efectuando talleres, exposiciones, pláticas, conferencias y destacando una carrera atlética de 5K, en las que exhortan a la población a participar.

El 23 de febrero iniciarán las actividades con la inauguración que será un acto cívico en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos a las diez de la mañana, a las once habrá un evento denominado Open House, el martes 24 a las nueve de la mañana, se efectuará un taller de simulador de Gas L. P., a las doce del día la conferencia del sistema armonizado.

Mientras que para el miércoles 25 a las nueve de la mañana será el taller de educación pública temprana, además de la conferencia de prevención de daños, también a las nueve de la mañana, el jueves 26, una conferencia de gestión integral de riesgo, a las nueve de la mañana y un taller de sistema de comando de incidentes a las doce del día, para el día 27 a las nueve de la mañana un taller de rescate vehicular y a las doce del día un taller de rescate vertical.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para finalizar el sábado, a las nueve de la mañana una misa especial para conmemorar el 45 aniversario de bomberos de Matehuala en el templo de San Francisco de Asís en el Olivar de las Ánimas, a las diez y media conferencia de baterías de litio, a las doce del día el taller de ventilación y las dos de la tarde acto cívico y entrega de medallas a los bomberos.

Para concluir los festejos de bomberos de Matehuala se realizará una carrera atlética de 5K el domingo 1 de marzo a las ocho de la mañana, se exhorta a la población a participar en estas actividades para conmemorar el aniversario de bomberos.