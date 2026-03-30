Fija SCT tarifas de taxis por la Feria

CIUDAD VALLES.- Da a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) las tarifas que deben cobrar los taxistas, teniendo como eje de partida la Fenahuap.

Dada la constante cuestión sobre los precios que cobran los taxis de la Feria a los diferentes sectores, la SCT dio a conocer una tabla de precios por el traslado de la Fenahuap a cualquier destino.

Por ejemplo: desde la Feria a la colonia Cuauhtémoc son 50 pesos y serían 55 pesos al centro o a lugares como Fraccionamiento Monte Alegre.

A la América, Magisterial u Obrera, serán 65 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A los Cármenes, Lomas Poniente o Palma Sola serán 80 pesos.

Subirá a 90 pesos al Fraccionamiento Del Sol, La Cerillera, Praderas del Río y Villa Brisa.

Serán 100 pesos a Los Gavilanes, Rafael Curiel, Santa Rosa y Tampaya y 110 a Las Huastecas, Las Águilas, Gregorio Osuna o Real Campestre.

Serán 120 pesos a Montecillos, Citlalmina, fraccionamiento Morelos y Pavón y León García; para pasar a 125 a La Bolsa, La Raya y Bicentenario.