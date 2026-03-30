Fija SCT tarifas de taxis por la Feria
Ante las constantes quejas de usuarios
CIUDAD VALLES.- Da a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) las tarifas que deben cobrar los taxistas, teniendo como eje de partida la Fenahuap.
Dada la constante cuestión sobre los precios que cobran los taxis de la Feria a los diferentes sectores, la SCT dio a conocer una tabla de precios por el traslado de la Fenahuap a cualquier destino.
Por ejemplo: desde la Feria a la colonia Cuauhtémoc son 50 pesos y serían 55 pesos al centro o a lugares como Fraccionamiento Monte Alegre.
A la América, Magisterial u Obrera, serán 65 pesos.
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A los Cármenes, Lomas Poniente o Palma Sola serán 80 pesos.
Subirá a 90 pesos al Fraccionamiento Del Sol, La Cerillera, Praderas del Río y Villa Brisa.
Serán 100 pesos a Los Gavilanes, Rafael Curiel, Santa Rosa y Tampaya y 110 a Las Huastecas, Las Águilas, Gregorio Osuna o Real Campestre.
Serán 120 pesos a Montecillos, Citlalmina, fraccionamiento Morelos y Pavón y León García; para pasar a 125 a La Bolsa, La Raya y Bicentenario.
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