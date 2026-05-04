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Fin de semana con ocupación hotelera a tope

Por Redacción

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Fin de semana con ocupación hotelera a tope

CIUDAD VALLES.- Hasta un 95 por ciento de ocupación hotelera se tuvo en el puente de cuatro días para las escuelas, aquí en Valles, reportó Turismo.

La directora de esta instancia comentó que el cálculo preliminar de la visita de turistas (la gran mayoría nacionales) fue de un 95 por ciento de ocupación -casi la misma que la temporada de Semana Santa, en la que se tuvo un arribó al 98 por ciento-. 

Esto quiere decir que más de 1,800 habitaciones de las 1,950 que tiene disponibles Valles estuvieron habitadas por lapsos cortos por gente de fuera.

Por lo que este puente resultó de gran beneficio para el sector turístico y de servicios.

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