Fiscalía contará con representante de habla indígena en el municipio

TANCANHUITZ.- Con la finalidad de que la Fiscalía General del Estado en la Zona Huasteca tenga un representante de habla indígena, se realizará la designación de un vicefiscal de Asuntos Indígenas que deberá entrar en funciones próximamente, y en enero se realizará una reunión.

El fiscal general, Federico Garza Herrera indicó que de acuerdo a lo que marca la Ley no se les obliga realizar una consulta sobre el tema, pero sin embargo esta dependencia buscará propuestas de los grupos originarios para definir la persona que estará a cargo de dicho puesto.

Refirió que no se busca imponer a una persona por lo que para no tener desacuerdos con los indígenas se debe llegar a un convenio, refiriendo que no se cuenta con perfiles hasta el momento, ya que desea que sean los mismos pueblos originarios quienes promuevan a la persona.

La figura del vicefiscal indígena será quien supla a lo que era la Subprocuraduría de Asuntos Indígenas, y que se localizaba en este municipio, atendiendo las situaciones que se generaban en las comunidades.