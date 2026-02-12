logo pulso
Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Florerías confían repunten sus ventas

Por Jesús Vázquez

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Florerías confían repunten sus ventas

Matehuala.- Florerías de la ciudad confías que este 14 de febrero se disparen sus ventas, ya que han tenido temporadas de bajas ventas, por lo que la gente no está comprando flores ni para ir a los velorios, pero en esta fecha tan especial esperan mejoren sus ventas.

Alberto Cervantes quien tiene una florería informó que después del dos de noviembre la venta de flores ha sido muy baja, que ha sido generalizada, pues la gente ya no compra flores para regalar en cumpleaños, a la novia, o para adornar sus casas como antes lo solían hacer, e incluso para los velorios ya son muy pocos los que piden coronas de muertos, o flores para los funerales.

Comentó que espera que este 14 de febrero se recuperen y que sea un día para recordar.

Muchas acostumbran arreglos florales para regalarle a la novia o al novio, aunque lo que más se venden son las rosas, por lo que se han enfocado en hacer arreglos de rosas en sus negocios de diversos tipos y colores.

En algunos locales de flores hacen arreglos en forma de perritos y están esperando que se logren vender para esta fecha, pero también hay algunos que, al ver arreglos con flores, dulces y hasta cereza para regalar a sus parejas.  

