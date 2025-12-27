Fraude, programa empoderamiento para la mujer

CIUDAD VALLES.- Hace tres meses anunciaron un programa de empoderamiento de parte de la Instancia Municipal de la Mujer en el que se les daría una carrera profesional a las que quisieran estudiar y no hubo ninguna instrucción de nada.

La queja provino de mujeres que se inscribieron en la Universidad de Ecatepec, en línea, en el mes de septiembre, dentro del programa "Empodérate mujer", para estudiar una carrera profesional y que, después de unas semanas, quedaron en ascuas.

Representantes de la Universidad, de la Instancia de la Mujer, a cargo de Rebeca Terán y el alcalde David Medina firmaron un convenio de colaboración, sin embargo, a las pocas semanas de esta firma, ya no hubo noticias sobre las clases o los cursos.

Por lo pronto, solamente han vertido quejas algunas incautas, pero no ha habido ninguna comunicación oficial para dar una explicación al respecto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí