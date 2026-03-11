logo pulso
Estado

Frenan incendios con brechas cortafuego en Mesa Ancha

Se pretende prevenir siniestros en localidades: PCM

Por Carmen Hernández

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
RIOVERDE.- Realizan trabajos de brechas cortafuego en el paraje Mesa Ancha, para prevenir incendios. José de Jesús Hernández Juárez, titular de Protección Civil Municipal dio a conocer que se están acudiendo a las llamadas de auxilio de los incendios forestales. 

El funcionario municipal hizo hincapié que se realizan trabajos preventivos con el apoyo de la Brigada Red Fox, se hacen brechas cortafuegos en la Mesa Ancha, que está ubicado en la sierra. 

Lo que se busca es prevenir incendios forestales y proteger las áreas naturales de todas las localidades que se tienen en el municipio.

