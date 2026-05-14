Frustran policías secuestro virtual

Matehuala.- Agentes de la Policía Municipal frustran secuestro virtual en agravio de una madre de familia, a quien supuestos delincuentes le exigían cierta cantidad de dinero, ya que le dijeron tenían retenido a su hijo y lo liberarían hasta que depositara el dinero, mientras a su hijo lo tenían aislado. Afortunadamente el menor fue localizado en buenas condiciones de salud.

Los hechos ocurrieron cuando una mujer se acercó a los agentes de la Policía Municipal de Matehuala para solicitar ayuda, ya que presuntamente tenían a su hijo secuestrado y le estaban pidiendo dinero para dejarlo en libertad.

La mujer dijo que ya había dado cierta cantidad para que lo dejaran en libertad.

Los oficiales le dijeron a la afectada que esperara la llamada de los presuntos secuestradores, de inmediato dijeron que se trataba de una extorsión telefónica y que, al parecer, el hijo había caído en un secuestro virtual, por lo que empezaron la búsqueda del menor.La mujer ya había realizado un depósito, pero los presuntos delincuentes le exigían más dinero.

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Los agentes policiacos ayudaron a la víctima y localizaron a su hijo, a quien ya mantenían incomunicado y aislado.

Se hace un llamado a la ciudadanía para que no caiga en este tipo de llamadas, ya que en su mayoría son realizadas por reclusos de los penales.

Por otra parte, varios ciudadanos han estado reportando que han recibido llamadas de extorsionadores con números telefónicos de la ciudad de Monterrey, en las cuales les tratan de sacar información; sin embargo, mejor cuelgan para evitar ser víctimas de estas personas, por lo que se pide a la población no contestar llamadas de números extraños.