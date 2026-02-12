logo pulso
Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Estado

Fuga de agua inunda parte del bulevar

Enorme charco de agua que recorrió varias calles

Por Redacción

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Fuga de agua inunda parte del bulevar

CIUDAD VALLES.- Aunque no llovió en la mañana, una fuga de agua creció a tal grado que inundó la mitad del bulevers México Laredo, sur.

En la calle Progreso, cerca de la Veracruz, en la colonia Mirador una fuga recorrió esta calle, la salida al bulevar México-Laredo y fue a parar hasta el límite de Bocanegra, inundando el pavimento, tal como si hubiera ocurrido un aguacero en esta avenida.

El comunicado oficial de la Dapas dijo que la fuga era de un tubo de tres pulgadas y que la colonia Obrera, la Mirador, Lomas del Mirador y Glorieta Hidalgo estarían sin agua hasta las tres de la tarde de este viernes, mientras se realizaban los trabajos de reparación del tubo dañado de la red de agua.

