Fuga deja sin agua a colonias

MATEHUALA.- Diversas colonias se quedaron sin agua tras una fuga de agua en las calles los Naranjos y Matamoros, por lo que SAPSAM informa a los usuarios que derivado de esta falla están trabajando en su reparación, lo que provocó que en algunas zonas no hubiera suministro o baja presión en tuberías.

Para poder reparar la fuga de agua fue necesario cerrar la válvula general ubicada en Río Nazas y Filomeno Mata, afectando a colonias como las Cumbres, colonia Juárez, Santa Lucina y Vista Hermosa, pero esto sólo fue mientras se encontraban trabajando, pues es importante reparar las fugas de agua para evitar que el vital líquido se desperdicie y pueda llegar a toda la población.

Para hacer la reparación de la fuga de agua se tuvo que abrir la calle y empezaron a trabajar para buscar de dónde provenía la fuga, al lograr localizarla empezaron a trabajar para reparar el problema lo más pronto posible y no dejar tanto tiempo sin agua a los usuarios, pues hay que evitar que en el futuro haya problemas de desabasto de agua, y es por eso que se deben de rehabilitar las fugas de agua.

Después de varias horas de trabajo el departamento de SAPSAM dio a conocer que concluyeron las labores de reparación en la fuga y se empezó a restablecer el servicio de agua potable paulatinamente en dichas colonias.

