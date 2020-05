Fuga deja sin agua a habitantes de Cedral

CEDRAL.- Ciudadanos de Cedral se quedaron sin agua un par de días, sin conocer realmente cuál fue el motivo, aunque el presidente municipal José Homero Mata Camarillo, explicó que la anterior administración realizó un convenio con el propietario de un invernadero porque Cedral estaba pasando por un problema de agua potable.

Dijo que, el acuerdo se hizo en el sentido de que la tubería de la red hidráulica fuera conectada a un pozo privado de un invernadero, para que de esa forma se alimentara de agua a Cedral.

Sin embargo, se rompió la conexión de ese pozo privado lo que ocasionó inundación en una gran parte del invernadero de Juan Ocejo, el problema fue grande porque afectó.

Ante esa emergencia se tuvieron que cerrar los tres pozos en San Isidro que abastecen a Cedral, esto generó que la población se quedara sin agua, aunque se hizo el reparto de agua a través de pipas en las colonias ante la emergencia.

"La fuga fue grande desperdiciándose muchos litros de agua, pero son cosas que no están contempladas, sin embargo, el día de ayer empezó a fluir el agua, aunque fue lento hasta que se fue llenando la red hidráulica; en las partes altas ahí se tardaría, pero llegará el agua, aunque sea con baja presión", dijo.

Mencionó el edil que los pozos de agua ubicados en San Isidro que están bajando en su producción estaban dando 42 litros por segundo y actualmente están dando 36 litros por segundo, "se están abatiendo porque no ha llovido, los pozos no se están alimentando porque no llueve", señaló el edil.