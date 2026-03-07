logo pulso
Estado

Galardonan a Mujeres Vallenses del Año

Por Redacción

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Galardonan a Mujeres Vallenses del Año

CIUDAD VALLES.- Entregaron los reconocimientos a las Mujeres Vallenses del año 2026, dos días antes del Día Internacional de la Mujer.

Esta mañana, el Ayuntamiento hizo la ceremonia de entrega de laureles a las que por votación y propuesta ciudadana fueron las mujeres más destacadas de la comunidad, entre las que descollaron: Sharon Stephani Mendo en el área de la salud; Yadiralia García Reyes en el ámbito educativo; Magaly Aragón Salgado en el ámbito social; Josefa Pérez Grande en el ámbito de Beneficencia y Asistencia Social.

También a Mariela Ramos Michel en el ámbito profesional; Cynthia Wong Argüelles en el ámbito científico; Nancy Pamela Vallejo en el ámbito deportivo y Diana Beatriz Muñiz en el ámbito académico. 

