Ganado suelto en la carretera, un peligro

RIOVERDE.- Ganado suelto en carreteras resulta un peligro para los automovilistas que circulan por estas rúas, de llegar a sufrir un accidente de fatales consecuencias.

Automovilistas dieron a conocer que desafortunadamente hay mucho ganado suelto en las carreteras, que de manera repentina se atraviesan y pueden provocar un accidente.

Mencionaron que es importante que los pobladores de las comunidades mantengan encerrados sus animales, para evitar un accidente automovilístico.

La situación se acentúa por la noche, por lo que piden la intervención de la Unión Ganadera, para que concientice a los ganaderos sobre la importancia de cuidar y proteger los animales.

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