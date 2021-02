Golpea Covid-19 a una maquila de uniformes

MATEHUALA.- Por la crisis sanitaria del Covid-19 una empresa de maquila de uniformes escolares se ha visto ante una situación difícil, porque no hay venta de uniformes a causa de que no hay clases presenciales y ahora son virtuales.

En entrevista con el empresario Julio Rangel Mendoza dijo que la crisis económica del Covid-19 ha pegado fuertemente, "en mi caso he dejado de maquilar uniformes porque no hay clases presenciales y por lo tanto tuve que despedir personal en un 50% con el dolor de mi corazón".

"Tuve que buscar otra opción para no cerrar en definitivo mi negocio y me he dedicado a la confección de cubrebocas con logotipos de las empresas que se han interesado en la compra de este producto, que ya es esencial para portarlo en la pandemia del Covid-19", manifestó finalmente Rangel Mendoza.