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Habrá otra reunión interinstitucional sobre incendios

Se tomarán acuerdos, se multiplican los siniestros con el paso de los días

Por Redacción

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Habrá otra reunión interinstitucional sobre incendios

CIUDAD VALLES.- Viene otra reunión interinstitucional para formar acuerdos contra los incendios que se multiplican con el paso de los días.

Luego del proceso informativo de la pasada sesión en la que participó Conafor y PC Municipal, Estatal y Nacional, así como agrupaciones cañeras, el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán explicó que habrá una nueva comparecencia sobre la situación de conflagraciones en Valles y la Huasteca, dadas las condiciones del clima y los siniestros que se siguen multiplicando en la región.

Esta reunión se llevará a cabo el jueves que viene, 26 de marzo, en el mismo Salón de Cabildo del Palacio Municipal de Valles, según el funcionario.

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