Taxi se estrella contra poste; dos lesionados

CIUDAD VALLES.- Dos hombres resultaron heridos luego de que un taxi chocó de frente contra un poste en la carretera federal Valles-Tamazunchale.

El percance sucedió este domingo, poco antes de las 5 de la mañana, en el kilómetro 364 de la carretera número 85, a inmediaciones de la delegación de El Pujal.

El chofer de un vehículo Nissan blanco y verde, habilitado como taxi de transporte colectivo de la ruta Tantobal–Ciudad Valles, presumiblemente se distrajo cuando circulaba con dirección de El Pujal hacia Ciudad Valles. Por esa razón, se salió del carril, trepó al camellón y terminó colisionando contra un poste de acero.

El conductor, identificado como Juan José R., de 37 años de edad, y su pasajero Adrián M., de 23 años, ambos con domicilio en la delegación de El Pujal, resultaron lesionados.

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Al auxilio llegaron paramédicos de la Cruz Roja, así como brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes trasladaron a los lesionados al Hospital General de Ciudad Valles.

El taxi quedó bajo resguardo de los oficiales de la Guardia Nacional y sería puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.