logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Taxi se estrella contra poste; dos lesionados

Por Redacción

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A

CIUDAD VALLES.- Dos hombres resultaron heridos luego de que un taxi chocó de frente contra un poste en la carretera federal Valles-Tamazunchale.

El percance sucedió este domingo, poco antes de las 5 de la mañana, en el kilómetro 364 de la carretera número 85, a inmediaciones de la delegación de El Pujal.

El chofer de un vehículo Nissan blanco y verde, habilitado como taxi de transporte colectivo de la ruta Tantobal–Ciudad Valles, presumiblemente se distrajo cuando circulaba con dirección de El Pujal hacia Ciudad Valles. Por esa razón, se salió del carril, trepó al camellón y terminó colisionando contra un poste de acero. 

El conductor, identificado como Juan José R., de 37 años de edad, y su pasajero Adrián M., de 23 años, ambos con domicilio en la delegación de El Pujal, resultaron lesionados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al auxilio llegaron paramédicos de la Cruz Roja, así como brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes trasladaron a los lesionados al Hospital General de Ciudad Valles.

El taxi quedó bajo resguardo de los oficiales de la Guardia Nacional y sería puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Promueven inclusión y respeto de personas con S. de Down
Promueven inclusión y respeto de personas con S. de Down

Promueven inclusión y respeto de personas con S. de Down

SLP

Jesús Vázquez

Surge otro siniestro en comunidad Lagunita
Surge otro siniestro en comunidad Lagunita

Surge otro siniestro en comunidad Lagunita

SLP

Redacción

Empresa de motos rechaza a familia cancelar contrato
Empresa de motos rechaza a familia cancelar contrato

Empresa de motos rechaza a familia cancelar contrato

SLP

Redacción

Inician preparación bomberos voluntarios
Inician preparación bomberos voluntarios

Inician preparación bomberos voluntarios

SLP

Jesús Vázquez

Serán capacitados para atender cualquier contingencia