Invitan a la Pascua Juvenil pro CODI

RIOVERDE.- Este próximo 5 de abril se llevará a cabo la Pascua Juvenil con causa a beneficio de la Casa Hogar CODI.

Ernesto Márquez Cedillo dio a conocer que ultiman detalles para realizar actividades encaminadas a reunir recursos económicos en beneficio del CODI, que requiere de apoyo para mejorar la atención que ofrece a diversas personas.

Para el 5 de abril a partir de la una de la tarde se realizará la actividad en La Malanca, el costo de entrada será de 50 pesos, por lo que se invita a la población a cooperar en esta cruzada.

Señaló que el evento es una tradición cada Domingo de Pascua, se estará premiando al mejor disfraz de conejo o conejita, premio a quien localice la mayor cantidad de huevos.

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Puntualizó que se tendrá a la venta tortas, nichos, tacos, aguas frescas, aguanieve y cueros preparados.

Es por ello que se le invita a la población para que acuda participe y coopere para el CODI.