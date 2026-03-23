logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Invitan a la Pascua Juvenil pro CODI

Se realizarán varios eventos para recaudar fondos para la casa hogar

Por Carmen Hernández

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Invitan a la Pascua Juvenil pro CODI

RIOVERDE.- Este próximo 5 de abril se llevará a cabo la Pascua Juvenil con causa a beneficio de la Casa Hogar CODI.   

Ernesto Márquez Cedillo dio a conocer que ultiman detalles para realizar actividades encaminadas a reunir recursos económicos en beneficio del CODI, que requiere de apoyo para mejorar la atención que ofrece a diversas personas. 

Para el 5 de abril a partir de la una de la tarde se realizará la actividad en La Malanca, el costo de entrada será de 50 pesos, por lo que se invita a la población a cooperar en esta cruzada.

Señaló que el evento es una tradición cada Domingo de Pascua, se estará premiando al mejor disfraz de conejo o conejita, premio a quien localice la mayor cantidad de huevos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Puntualizó que se tendrá a la venta tortas, nichos, tacos, aguas frescas, aguanieve y cueros preparados. 

Es por ello que se le invita a la población para que acuda participe y coopere para el CODI.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Promueven inclusión y respeto de personas con S. de Down
    Promueven inclusión y respeto de personas con S. de Down

    Promueven inclusión y respeto de personas con S. de Down

    SLP

    Jesús Vázquez

    Surge otro siniestro en comunidad Lagunita
    Surge otro siniestro en comunidad Lagunita

    Surge otro siniestro en comunidad Lagunita

    SLP

    Redacción

    Empresa de motos rechaza a familia cancelar contrato
    Empresa de motos rechaza a familia cancelar contrato

    Empresa de motos rechaza a familia cancelar contrato

    SLP

    Redacción

    Inician preparación bomberos voluntarios
    Inician preparación bomberos voluntarios

    Inician preparación bomberos voluntarios

    SLP

    Jesús Vázquez

    Serán capacitados para atender cualquier contingencia