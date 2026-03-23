Convocan para libro electrónico de mujeres

Matehuala.- La Universidad de Matehuala a través de su área de investigación reafirma su compromiso con la generación y difusión del conocimiento mediante la colaboración interinstitucional, al presentar la convocatoria del libro electrónico titulado "La situación de las mujeres en el ámbito educativo: De la invisibilización al liderazgo transformador".

La iniciativa convoca a académicas, investigadoras, docentes y profesionales de la educación y la industria a contribuir con trabajos originales que permitan analizar, visibilizar y transformar las realidades que enfrentan las mujeres en el ámbito educativo.

Los capítulos podrán desarrollarse desde enfoques teóricos, empíricos o reflexivos, abordando temas como: Liderazgo femenino, Brechas de género en educación y STEM, Barreras estructurales en la academia, Maternidad y conciliación laboral, Violencia simbólica y microdiscriminaciones, Redes de apoyo y sororidad, Interseccionalidad, e Innovación educativa con impacto social.

Durante la presentación de la convocatoria, se contó con la participación de investigadoras de diversas áreas, quienes enriquecieron el diálogo académico y destacaron la importancia del trabajo colaborativo en la generación de conocimiento.

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La apertura de convocatoria es a partir del 20 de marzo del presente año, recepción de propuestas hasta el 31 de agosto de 2026, su notificación de aceptación es el 1 de octubre de 2026, la entrega final de capítulos será el 1 de noviembre de 2026 y su publicación en el mes diciembre de 2026 y enero de 2027.