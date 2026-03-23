logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Convocan para libro electrónico de mujeres

Invitan a académicas, investigadoras, docentes y profesionales de la educación

Por Jesús Vázquez

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Convocan para libro electrónico de mujeres

Matehuala.- La Universidad de Matehuala a través de su área de investigación reafirma su compromiso con la generación y difusión del conocimiento mediante la colaboración interinstitucional, al presentar la convocatoria del libro electrónico titulado "La situación de las mujeres en el ámbito educativo: De la invisibilización al liderazgo transformador".

La iniciativa convoca a académicas, investigadoras, docentes y profesionales de la educación y la industria a contribuir con trabajos originales que permitan analizar, visibilizar y transformar las realidades que enfrentan las mujeres en el ámbito educativo.

Los capítulos podrán desarrollarse desde enfoques teóricos, empíricos o reflexivos, abordando temas como: Liderazgo femenino, Brechas de género en educación y STEM, Barreras estructurales en la academia, Maternidad y conciliación laboral, Violencia simbólica y microdiscriminaciones, Redes de apoyo y sororidad, Interseccionalidad, e Innovación educativa con impacto social.

Durante la presentación de la convocatoria, se contó con la participación de investigadoras de diversas áreas, quienes enriquecieron el diálogo académico y destacaron la importancia del trabajo colaborativo en la generación de conocimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La apertura de convocatoria es a partir del 20 de marzo del presente año, recepción de propuestas hasta el 31 de agosto de 2026, su notificación de aceptación es el 1 de octubre de 2026, la entrega final de capítulos será el 1 de noviembre de 2026 y su publicación en el mes diciembre de 2026 y enero de 2027.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Promueven inclusión y respeto de personas con S. de Down
Promueven inclusión y respeto de personas con S. de Down

Promueven inclusión y respeto de personas con S. de Down

SLP

Jesús Vázquez

Surge otro siniestro en comunidad Lagunita
Surge otro siniestro en comunidad Lagunita

Surge otro siniestro en comunidad Lagunita

SLP

Redacción

Empresa de motos rechaza a familia cancelar contrato
Empresa de motos rechaza a familia cancelar contrato

Empresa de motos rechaza a familia cancelar contrato

SLP

Redacción

Inician preparación bomberos voluntarios
Inician preparación bomberos voluntarios

Inician preparación bomberos voluntarios

SLP

Jesús Vázquez

Serán capacitados para atender cualquier contingencia