Quema de caña genera un nuevo incendio forestal

CIUDAD VALLES.- Un incendio de campo que se suscitó en Valles en las últimas 48 horas ha sido por quemas de caña descontrolada y Protección Civil investigará.

Apenas el viernes 20 de marzo el titular de la dependencia, Miguel Ángel Sánchez Hernández había comentado que este 2026 no habían tenido que enfrentar conflagraciones forestales surgidas por quemas de cañas descontroladas, cuando se prendió la yesca alrededor de un campo cañero en el ejido El Platanito cerca de La Hincada.

En este fin de semana ha habido fuego en varios puntos del municipio, provocados por quemas de desechos, limpieza de terrenos y ahora también por descontrol en el prendido de cañaverales, debido a la resequedad de la materia orgánica y a los vientos que han estado azotando en los últimos días.

Piden a la población no quemar nada en sus predios y a los cañeros presentar su plan de quema y estar preparados con gente y con recursos materiales en caso de que se extienda el fuego.

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