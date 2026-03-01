Hace recuento de visitas Salud Casa por Casa en Valles

Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.– La Secretaría de Bienestar informó que, durante la primera etapa del programa federal Salud Casa por Casa, se realizaron 24 mil 700 visitas domiciliarias en este municipio.

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones se llevaron a cabo de abril a noviembre del año pasado, como parte del trabajo encomendado por el Gobierno federal para atender directamente a personas beneficiarias de los programas sociales.

Según lo dado a conocer, en esta fase se acudió a los hogares para brindar seguimiento y orientación básica en materia de salud.

La segunda ronda de visitas comenzó en febrero de 2026. En esta nueva etapa, el personal revisa parámetros relacionados con diabetes, presión arterial, colesterol y triglicéridos, con el fin de conocer los niveles que presentan las y los ciudadanos y dar seguimiento a su estado de salud.