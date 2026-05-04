Harán puente en la Dapas

CIUDAD VALLES.- La Dapas es la única dependencia que no contará con atención al público este lunes, las demás dependencias iniciarán la semana de manera habitual.

En el Ayuntamiento, en la Secretaría de Finanzas y en el Instituto Nacional Electoral (INE) habrá actividades habituales, como han informado sus jefes de oficina y directores, sin embargo, en el agua potable hay suspensión para este lunes 4 de mayo, reanudando actividad para el martes 5 de mayo.

Solamente el INE tendrá actividades normales este lunes 4, descansará el martes 5 y regresará al trabajo habitual el miércoles 6 de mayo.

En la Dapas tendrán puente vacacional, pues retornarán a sus actividades habituales hasta este martes.

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