"Herminia Reséndiz quiere dar madruguete"

CIUDAD VALLES.- El actual secretario del PRI en Valles, José Matilde Hernández Méndez denunció que ayer en la tarde la también actual presidenta de este partido, Herminia Reséndiz Alvarado encabezó una reunión en la sede del partido en la que estuvieron José Pañola, líder de la CTM, José Luis Ramiro Galero, quien se ostentaba como representante de la CNC y dos "aspirantes" a dirigir el instituto político en Valles, la ex regidora y trabajadora del Ayuntamiento, Elizabeth González Bucio y el ex funcionario de anteriores administraciones, Humberto Torres Medrano, pero "no nos invitaron", se quejó Matilde.

Hoy estuvieron reunidos en un restaurante del bulevar Valles 85 el mismo Matilde Hernández, el líder de la CNOP, Jorge Martínez Flores, el que es considerado como el verdadero líder de la CNC, Benjamín Ramos y Raúl González Vega, a quien le preguntaban porqué ayer había estado en una reunión donde no se invitó a todos los sectores, González Vega dijo que él no estaba con ningún grupo y que lo habían invitado.