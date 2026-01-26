logo pulso
Por Carmen Hernández

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Hijo intenta agredir con machete a su padre

Rioverde.- Adulto mayor a punto de ser agredido por su hijo que con un machete lo amenazó luego de que se negara a prestarle una camioneta que es de su propiedad. 

Los hechos ocurrieron en una vivienda en la comunidad del Pescadito, cuando un hombre de 41 años de edad, se acercó a su padre de 75 años de edad, para solicitarle le prestara la camioneta para presuntamente irse de farra. 

El padre de familia le respondió que no, molestó el hijo agredió con palabras altisonantes a su progenitor e intentó lesionarlo con un machete. 

Una de las hijas que estaba presente intervino y solicitó el apoyo de elementos de la Guardia Municipal y del Escuadrón Ave, quienes se trasladaron de inmediato a la comunidad. 

Los agentes policiacos detuvieron al agresor, presentándolo ante las autoridades correspondientes, así mismo la familia manifestó que formalizará la denuncia en contra del inhumano y abusivo hijo.

