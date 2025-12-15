logo pulso
Hombre embestido por un automóvil

Por Carmen Hernández

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Hombre embestido por un automóvil

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Continúan la ola de accidentes en el Puente de Adjuntas donde fue embestido un hombre resultando con lesiones de gravedad. 

Los lamentables hechos se generaron el sábado cuando una persona de 57 años de edad, caminaba sobre la carretera federal 70 en el Puente de Adjuntas. 

De pronto apareció un vehículo que lo atropelló, el hombre resultó con severas lesiones, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia para recibir atención médica. 

El adulto está recibiendo atención médica y los galenos ya le realizaron una cirugía, para poder salvarle la vida al hombre, debido a la gravedad de las lesiones sufridas al ser impactado por el vehículo, cuyo conductor huyó del lugar de los hechos.  

Hasta el momento se desconoce al responsable del accidente automovilístico, oeri ya se realizan las indagatorias respectivas.

