Hombre fue atacado por jauría de perros
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un hombre resultó lesionado, al ser atacado por una jauría de perros en el Barrio Segundo de El Refugio.
Los hechos ocurrieron en la calle Moctezuma en el Barrio Segundo de El Refugio, cuando un hombre transitaba, siendo atacado por una jauría
de perros.
Vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos al revisar las heridas, confirmaron que el hombre tenía lesiones en todo el cuerpo.
El hombre fue trasladado para recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar; hasta el momento se desconoce si los canes cuentan con la vacuna contra la rabia.
